«МЮ» и «Атлетико» интересен Толиссо, англичане связались с агентами хавбека. «Лион» хочет сохранить Корантена (L’Equipe)
«Манчестер Юнайтед» интересуется Корантеном Толиссо.
По информации L’Equipe, манкунианцы установили контакты с окружением полузащитника «Лиона». Ранее этим летом француз отклонил два предложения из Турции.
Отмечается, что «Лион» хочет сохранить Толиссо, рассчитывая строить вокруг него команду в следующем сезоне, однако его уход позволил бы клубу разгрузить зарплатную ведомость, поскольку у хавбека самая высокая зарплата в команде.
Также сообщается, что за ситуацией Толиссо следят «Неом», поднявшийся в высший дивизион Саудовской Аравии, и «Атлетико». 30-летнего полузащитника оценивают примерно в 10 млн евро.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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