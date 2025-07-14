«МЮ» и «Атлетико» интересен Толиссо, англичане связались с агентами хавбека. «Лион» хочет сохранить Корантена (L’Equipe)

«Манчестер Юнайтед» интересуется Корантеном Толиссо.

По информации L’Equipe, манкунианцы установили контакты с окружением полузащитника «Лиона ». Ранее этим летом француз отклонил два предложения из Турции.

Отмечается, что «Лион» хочет сохранить Толиссо, рассчитывая строить вокруг него команду в следующем сезоне, однако его уход позволил бы клубу разгрузить зарплатную ведомость, поскольку у хавбека самая высокая зарплата в команде.

Также сообщается, что за ситуацией Толиссо следят «Неом», поднявшийся в высший дивизион Саудовской Аравии, и «Атлетико ». 30-летнего полузащитника оценивают примерно в 10 млн евро.