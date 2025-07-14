Трамп пошутил об указе называть соккер «футболом» в США: «Мы могли бы это сделать, думаю»
Дональд Трамп высказался о том, что американцы называют футбол соккером.
Президент США посетил финальный матч клубного чемпионата мира, в котором «Челси» обыграл «ПСЖ» (3:0).
Журналистка DAZN Эмили Остин в ходе интервью в шутку предложила политику ввести закон о том, чтобы американцы официально называли соккер «футболом».
«Думаю, мы могли бы это сделать», – ехидно ответил Дональд Трамп.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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