Трамп пошутил об указе называть соккер «футболом» в США: «Мы могли бы это сделать, думаю»

Дональд Трамп высказался о том, что американцы называют футбол соккером.

Президент США посетил финальный матч клубного чемпионата мира, в котором «Челси» обыграл «ПСЖ» (3:0).

Журналистка DAZN Эмили Остин в ходе интервью в шутку предложила политику ввести закон о том, чтобы американцы официально называли соккер «футболом».

«Думаю, мы могли бы это сделать», – ехидно ответил Дональд Трамп .

США – футбольная страна?