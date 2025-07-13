Синнер впервые за 6 матчей обыграл Алькараса
Янник Синнер прервал победную серию Карлоса Алькараса.
В финале итальянец обыграл Карлоса Алькараса – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Это первая победа итальянца над Алькарасом за шесть матчей. В последний раз он обыгрывал испанца в полуфинале турнира в Пекине-2023.
Общий счет личных встреч – 8:5 в пользу Алькараса. На турнирах «Большого шлема» – 3:2.
Также Янник прервал 20-матчевую победную серию испанца на «Уимблдоне» и 24-матчевую – в целом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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