Синнер впервые за 6 матчей обыграл Алькараса

Янник Синнер прервал победную серию Карлоса Алькараса.

В финале итальянец обыграл Карлоса Алькараса – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Это первая победа итальянца над Алькарасом за шесть матчей. В последний раз он обыгрывал испанца в полуфинале турнира в Пекине-2023.

Общий счет личных встреч – 8:5 в пользу Алькараса. На турнирах «Большого шлема» – 3:2.

Также Янник прервал 20-матчевую победную серию испанца на «Уимблдоне» и 24-матчевую – в целом.