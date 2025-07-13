Алькарас впервые проиграл финал турнира «Большого шлема»

Карлос Алькарас впервый проиграл в финале «Шлема».

Испанец уступил Яннику Синнеру в финале «Уимблдона» со счетом – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

Это его первое поражение в финале турниров «Большого шлема».

До этого испанец выиграл все пять финалов на «Шлемах», в которые выходил – на US Open-2022, «Уимблдоне»-2023 и 2024, а также на «Ролан Гаррос» 2024 и 2025 года.