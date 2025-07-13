Алькарас впервые проиграл финал турнира «Большого шлема»
Карлос Алькарас впервый проиграл в финале «Шлема».
Испанец уступил Яннику Синнеру в финале «Уимблдона» со счетом – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.
Это его первое поражение в финале турниров «Большого шлема».
До этого испанец выиграл все пять финалов на «Шлемах», в которые выходил – на US Open-2022, «Уимблдоне»-2023 и 2024, а также на «Ролан Гаррос» 2024 и 2025 года.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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