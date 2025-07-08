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«Алавес» не отпустит Моуриньо в «Спартак» менее чем за 25 млн евро – это сумма отступных защитника

«Алавес» отпустит Сантьяго Моуриньо в «Спартак» лишь в случае выплаты отступных.

Об этом заявил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес.

Ранее стало известно, что «Спартак» контактировал с испанским клубом по поводу возможного перехода уругвайского защитника.

«Нет никакой вероятности того, что трансфер Моуриньо в «Спартак» состоится. Только если за него заплатят 25 миллионов евро – прописанную в контракте сумму выкупа», – сказал Фернандес.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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