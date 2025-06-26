Дюков о лимите: «В нашем футболе 3% легионеров, все остальные – российские футболисты. Обсуждал с представителями некоторых клубов, все говорят, что менять лимит нет необходимости»

Александр Дюков не видит необходимости менять лимит на легионеров в Мир РПЛ.

– Учитывая количество выпускников ЮФЛ – зачем нам столько иностранных футболистов, не пора ли пересмотреть лимит на легионеров?

– Аргументом при введении действующего лимита было повышение конкуренции, это важно в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнерами по команде, играть против сильных соперников.

Не вижу связи между успешной реализацией проекта ЮФЛ и лимитом на легионеров. Многие игроки, которые прошли подготовку в ЮФЛ, становятся игроками первых команд и получают игровую практику, эти игроки вам известны. Кто-то уже призывается в национальную сборную. Если посмотреть на статистику, в нашем профессиональном футболе – 3 процента легионеров. Все остальные – российские футболисты.

Недавно я обсуждал с представителями некоторых клубов их мнение о лимите на легионеров – у каждого клуба своя стратегия и политика. Кто-то делает ставку на россиян, кто-то использует легионеров, но все говорят о том, что менять лимит нет необходимости, – сказал глава РФС Дюков.