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«Осасуну» возглавил экс-тренер «Мирандеса» и «Леванте» Лиши. Контракт – на 2 года

«Осасуна» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Алессио Лиши. Стороны заключили контракт на два года. 

Итальянский специалист сменил на этом посту Висенте Морено, который работал в «Осасуне» с июля 2024 года. 

Последним клубом Лиши был «Мирандес». В минувшем сезоне Сегунды команда под его руководством одержала 22 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений и заняла 4-е место в турнирной таблице. В финале стыковых матчей за выход в высший дивизион «Мирандес» уступил «Реал Овьедо» (1:0, 1:3). 

Ранее Лиши возглавлял «Леванте». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Осасуны»
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