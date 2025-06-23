«Осасуну» возглавил экс-тренер «Мирандеса» и «Леванте» Лиши. Контракт – на 2 года

«Осасуна» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Алессио Лиши. Стороны заключили контракт на два года.

Итальянский специалист сменил на этом посту Висенте Морено, который работал в «Осасуне» с июля 2024 года.

Последним клубом Лиши был «Мирандес ». В минувшем сезоне Сегунды команда под его руководством одержала 22 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений и заняла 4-е место в турнирной таблице. В финале стыковых матчей за выход в высший дивизион «Мирандес» уступил «Реал Овьедо» (1:0, 1:3).

Ранее Лиши возглавлял «Леванте».

«Осасуна » в сезоне-2024/25 финишировала девятой в Ла Лиге .