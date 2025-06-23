«Барселона» планирует продлить контракт с де Йонгом на этой неделе. Новое соглашение поможет клубу улучшить финансовое положение
«Барселона» близка к продлению контракта с Френки де Йонгом.
По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб планирует завершить сделку до конца июня. Ожидается, что нидерландский полузащитник подпишет новое соглашение к концу недели.
Mundo Deportivo отмечает, что продление контракта с де Йонгом позволит «Барселоне» улучшить финансовое положение. Благодаря реструктуризации соглашения клуб получит больше возможностей для новых подписаний в предстоящем сезоне.
Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» истекает в 2026 году. В минувшем сезоне 28-летний полузащитник отметился 2 голами и 2 ассистами в 26 матчах Ла Лиги. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Жерара Ромеро
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