«Барселона» планирует продлить контракт с де Йонгом на этой неделе. Новое соглашение поможет клубу улучшить финансовое положение

«Барселона» близка к продлению контракта с Френки де Йонгом.

По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб планирует завершить сделку до конца июня. Ожидается, что нидерландский полузащитник подпишет новое соглашение к концу недели.

Mundo Deportivo отмечает , что продление контракта с де Йонгом позволит «Барселоне» улучшить финансовое положение. Благодаря реструктуризации соглашения клуб получит больше возможностей для новых подписаний в предстоящем сезоне.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» истекает в 2026 году. В минувшем сезоне 28-летний полузащитник отметился 2 голами и 2 ассистами в 26 матчах Ла Лиги . Его подробную статистику можно найти здесь .