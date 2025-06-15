Акинфеев об игроках ЦСКА: «Думбия лежал на кушетке и постоянно забивал голы. Мусаев – легенда, его из зала не выгонишь. Головин – самый молчаливый, Вагнер – самый веселый»

Игорь Акинфеев назвал самого стильного, хитрого и ленивого игроков ЦСКА.

– Кто самый веселый?

– Самые веселые по своей натуре – это бразильцы. Шуточки, разговоры. Я назову Вагнера Лава .

– Самый стильный?

– Самым стильным у нас в команде был Шемберас . Это икона стиля. Всегда джинсики, пиджачок, он так на тренировки приезжал.

– Самый молчаливый?

– Я назову Сашу Головина, потому что он был самый молодой, одаренный, жизнь все расставила по своим местам. Изначально мало общался, потом чуть больше.

– Самый хитрый?

– Наверно – Рахимич . Потому что человек, когда получал травму, была или желтая или ничего. Хитрый в том плане, что мог обмануть судью.

– Больше всех ругался?

– Понтус [Вернблум ].

– Меньше всех работал на тренировках?

– Все очевидно, много футболистов ЦСКА отвечали на этот вопрос. Кто лежал на кушетке и постоянно забивал голы, это Сейду Думбия .

– Больше всех работает в зале?

– Легенда наша – Тамерлан Мусаев, которого из зала не выгонишь.

– Самый худший плейлист?

– Естественно у меня. У меня его просто нет вообще, – сказал 39-летний вратарь и капитан ЦСКА Акинфеев.