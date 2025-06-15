Акинфеев об игроках ЦСКА: «Думбия лежал на кушетке и постоянно забивал голы. Мусаев – легенда, его из зала не выгонишь. Головин – самый молчаливый, Вагнер – самый веселый»
– Кто самый веселый?
– Самые веселые по своей натуре – это бразильцы. Шуточки, разговоры. Я назову Вагнера Лава.
– Самый стильный?
– Самым стильным у нас в команде был Шемберас. Это икона стиля. Всегда джинсики, пиджачок, он так на тренировки приезжал.
– Самый молчаливый?
– Я назову Сашу Головина, потому что он был самый молодой, одаренный, жизнь все расставила по своим местам. Изначально мало общался, потом чуть больше.
– Самый хитрый?
– Наверно – Рахимич. Потому что человек, когда получал травму, была или желтая или ничего. Хитрый в том плане, что мог обмануть судью.
– Больше всех ругался?
– Понтус [Вернблум].
– Меньше всех работал на тренировках?
– Все очевидно, много футболистов ЦСКА отвечали на этот вопрос. Кто лежал на кушетке и постоянно забивал голы, это Сейду Думбия.
– Больше всех работает в зале?
– Легенда наша – Тамерлан Мусаев, которого из зала не выгонишь.
– Самый худший плейлист?
– Естественно у меня. У меня его просто нет вообще, – сказал 39-летний вратарь и капитан ЦСКА Акинфеев.