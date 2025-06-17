  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» и 38-летний Кержаков продлили контракт на год: «Желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба»
41

«Зенит» и 38-летний Кержаков продлили контракт на год: «Желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба»

Михаил Кержаков продолжит играть за «Зенит».

Клуб объявил о продлении контракта с 38-летним голкипером. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Зенит» поздравляет вратаря с новым соглашением, желает не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба», – говорится в сообщении на сайте петербуржцев.

За «Зенит» Кержаков провел 138 игр и завоевал 17 трофеев.

Михаил Кержаков заслужил красивое прощание в «Зените». Его путь восхищает

Чего добьется Карпин в «Динамо»?32971 голос
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoМихаил Кержаков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Зените» сообщили, что 38-летний Кержаков завершает карьеру, но останется в клубе и будет работать с вратарями
191 июня, 12:28
Михаил Кержаков о конце карьеры: «Велика вероятность, что это последний сезон. Иногда накрывает, и я думаю: «Ужас, все закончилось». Не представляю первый день без футбола»
1412 апреля, 13:03
Михаил Кержаков: «Алкоголь и профессиональный спорт несовместимы. «Пивка для рывка» – вообще не вариант. Это казалось правильным, чтобы влиться в коллектив»
6112 апреля, 10:23
Главные новости
Соединили эмблемы двух клубов – угадаете каких?
17 минут назадТесты и игры
Аллегри просит «Милан» подписать Кина. Отступные за второго бомбардира Серии А – 52 млн евро, «россонери» могут включить в сделку своего игрока
518 минут назад
Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Хвича – 3-й, Леау – 4-й, Диас – 6-й
2227 минут назад
Руководство «Динамо» провело встречу с «Крыльями» по трансферу Сергеева. Москвичи настроены закрыть сделку в ближайшее время («Чемпионат»)
1752 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Ривер Плейт» против «Уравы», «Интер» встретится с «Монтерреем»
1747сегодня, 19:00Live
Колыванов против перехода Кисляка в «Фенербахче»: «Один уехал в «Сосьедад», и что с ним стало? Два года на помойку – Захарян растворился, хотя подавал огромные надежды»
30сегодня, 18:59
Месси получил от Баджо футболку Италии с ЧМ-1994: «Спасибо, Роберто. Ты легенда футбола»
17сегодня, 18:58Фото
«Арсенал» не готов платить 80-100 млн евро за Шешко. Лондонцы пока не делали официального предложения
40сегодня, 18:48
Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo. Дембеле – 3-й, Холанд – 5-й, Дьокереш – 8-й
54сегодня, 18:30
«Бавария» интересуется лучшим ассистентом «Кристал Пэлас» Эзе. Леау, Барколя и Уильямс тоже в списке
18сегодня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» интересуется Васкесом и сделал запрос по футболисту «Реала», у которого истекает контракт
119 минут назад
Карпин о переговорах с другими клубами до назначения в «Динамо: «Они были менее статусные. «Зенит» ко мне не обращался»
430 минут назад
Лалас о сборной США: «Мы часто говорим, что разнообразие – одно из наших преимуществ, но однородность легче поддается управлению. Возможно, нужно быть избирательнее, а не инклюзивнее»
132 минуты назад
Защитник «Локо» Морозов о Сафонове в «ПСЖ»: «Мотя классный вратарь, но чтобы в это время сразу перейти без какого‑то трамплина – в голове не укладывается»
44 минуты назад
«Вильярреал» за 16+2 млн евро купил вингера Молейро у «Лас-Пальмаса»
157 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания играет с Италией, Румыния против Словакии, Португалия забила 4 гола Грузии
3сегодня, 19:00Live
Гендиректор «Динамо» о возможном перехвате Сергеева «Зенитом»: «Значит, коллегам есть на что потратить деньги. У нас нормальные отношения, даже несмотря на ситуацию с Осипенко»
9сегодня, 18:50
«Динамо» Махачкала и тренер Биджиев продлили контракт на год
6сегодня, 18:43
Алексей Шпилевский: «Моя идея, чтобы у «Пари НН» появилась своя ДНК – стиль и игровая философия, с которой команда будет ассоциироваться»
9сегодня, 18:35
Солдатенков интересен «Рубину» и «Сочи». «Крылья» готовы рассмотреть предложения из-за высокой зарплаты защитника
3сегодня, 18:14