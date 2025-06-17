«Зенит» и 38-летний Кержаков продлили контракт на год: «Желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба»
Михаил Кержаков продолжит играть за «Зенит».
Клуб объявил о продлении контракта с 38-летним голкипером. Соглашение рассчитано на один сезон.
«Зенит» поздравляет вратаря с новым соглашением, желает не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба», – говорится в сообщении на сайте петербуржцев.
За «Зенит» Кержаков провел 138 игр и завоевал 17 трофеев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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