«Зенит» и 38-летний Кержаков продлили контракт на год: «Желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба»

Михаил Кержаков продолжит играть за «Зенит».

Клуб объявил о продлении контракта с 38-летним голкипером. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Зенит» поздравляет вратаря с новым соглашением, желает не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба», – говорится в сообщении на сайте петербуржцев.

За «Зенит» Кержаков провел 138 игр и завоевал 17 трофеев.

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