Директор «Оренбурга» о том, что Сахархизан не может вылететь из Ирана на фоне атак Израиля: «Изучаем варианты – наземный маршрут, через Азербайджан, самолет. Связывались с посольством, изменений нет»

«Оренбург» работает над выездом Саида Сахархизана из Ирана.

«Ищем способы, пытались решить вопрос. Связывались с посольством, но пока каких-то изменений нет. Занимаемся этим. Игрок находится со своей семьей, мы с ним постоянно на связи, все нормально.

Наземным маршрутом пытался выехать Мехди Тареми из «Интера », но не смог. Изучаем все возможные варианты – наземный маршрут, через Азербайджан, самолет. Но пока ситуация такая же, какая и была несколько дней назад», – сказал спортивный директор «Оренбурга » Исмаил Ибрагимов.