Директор «Оренбурга» о том, что Сахархизан не может вылететь из Ирана на фоне атак Израиля: «Изучаем варианты – наземный маршрут, через Азербайджан, самолет. Связывались с посольством, изменений нет»
«Оренбург» работает над выездом Саида Сахархизана из Ирана.
«Ищем способы, пытались решить вопрос. Связывались с посольством, но пока каких-то изменений нет. Занимаемся этим. Игрок находится со своей семьей, мы с ним постоянно на связи, все нормально.
Наземным маршрутом пытался выехать Мехди Тареми из «Интера», но не смог. Изучаем все возможные варианты – наземный маршрут, через Азербайджан, самолет. Но пока ситуация такая же, какая и была несколько дней назад», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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