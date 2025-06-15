«Оренбург» о том, что Сахархизан не может вылететь из Ирана на фоне атак Израиля: «С ним все в порядке. Надеемся, что скоро сложности будут решены»

Форвард «Оренбурга» Саид Сахархизан не может вылететь из Ирана.

Воздушное пространство Ирана закрыто с пятницы из-за атак Израиля.

«Клуб на связи с Саидом Сахархизаном , с ним все в порядке. Сложности с вылетом есть, но надеемся скоро они будут решены», – сообщили в пресс-службе «Оренбурга ».

«Мы на связи с ним, Саид в Ардебиле, в Иране. Он на связи с клубом. Мы начинаем сборы 19-го числа, надеемся, к этому времени он успеет присоединиться.

С ним все нормально, но он переживает, как и любой человек в такой ситуации. Мы с ним разговаривали и позавчера, и вчера, и сегодня. Все нормально», – сказал спортивный директор клуба Исмаил Ибрагимов.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий забил 7 голов в 27 матчах в Мир РПЛ .