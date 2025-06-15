«Оренбург» о том, что Сахархизан не может вылететь из Ирана на фоне атак Израиля: «С ним все в порядке. Надеемся, что скоро сложности будут решены»
Форвард «Оренбурга» Саид Сахархизан не может вылететь из Ирана.
Воздушное пространство Ирана закрыто с пятницы из-за атак Израиля.
«Клуб на связи с Саидом Сахархизаном, с ним все в порядке. Сложности с вылетом есть, но надеемся скоро они будут решены», – сообщили в пресс-службе «Оренбурга».
«Мы на связи с ним, Саид в Ардебиле, в Иране. Он на связи с клубом. Мы начинаем сборы 19-го числа, надеемся, к этому времени он успеет присоединиться.
С ним все нормально, но он переживает, как и любой человек в такой ситуации. Мы с ним разговаривали и позавчера, и вчера, и сегодня. Все нормально», – сказал спортивный директор клуба Исмаил Ибрагимов.
В минувшем сезоне 21-летний нападающий забил 7 голов в 27 матчах в Мир РПЛ.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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