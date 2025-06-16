Защитник «Севильи» Маркао сам сбрил волосы жене, которая борется с раком, и выложил видео в инстаграм, назвав это их общим сражением. В январе футболист потерял отца
Маркао Тейшейра самостоятельно сбрил волосы жене, которая борется с раком.
Центральный защитник «Севильи» выложил в соцсети видео, выразив поддержку своей жене, у которой диагностировали рак.
На записи бразилец с бритвой в руке сбривает волосы женщине, которая уже начала лечение. Также игрок поделился изображениями, которые выложила супруга, с сообщением: «Наше общее сражение».
Отмечается, что в начале января Маркао потерял отца, а теперь столкнулся с диагнозом жены.
Изображение: instagram.com
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Razon
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