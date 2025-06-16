Защитник «Севильи» Маркао сам сбрил волосы жене, которая борется с раком, и выложил видео в инстаграм, назвав это их общим сражением. В январе футболист потерял отца

Маркао Тейшейра самостоятельно сбрил волосы жене, которая борется с раком.

Центральный защитник «Севильи» выложил в соцсети видео, выразив поддержку своей жене, у которой диагностировали рак.

На записи бразилец с бритвой в руке сбривает волосы женщине, которая уже начала лечение. Также игрок поделился изображениями, которые выложила супруга, с сообщением: «Наше общее сражение».

Отмечается, что в начале января Маркао потерял отца, а теперь столкнулся с диагнозом жены.

Изображение: instagram.com