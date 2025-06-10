В «Ростове» сменился гендиректор. Тренерский штаб останется прежним
«Ростов» назначил нового генерального директора.
Эту должность занял Игорь Гончаров. Такое решение принял совет директоров клуба в связи с истечением контракта Вадима Рыбакова.
«Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям.
Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», – сказал председатель совета директоров «Ростова» Игорь Сорокин.
Пост главного тренера желто-синих в данный момент занимает Джонатан Альба.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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