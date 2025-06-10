В «Ростове» сменился гендиректор. Тренерский штаб останется прежним

«Ростов» назначил нового генерального директора.

Эту должность занял Игорь Гончаров. Такое решение принял совет директоров клуба в связи с истечением контракта Вадима Рыбакова.

«Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям.

Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», – сказал председатель совета директоров «Ростова » Игорь Сорокин.

Пост главного тренера желто-синих в данный момент занимает Джонатан Альба .