Гренландию не приняли в КОНКАКАФ. Члены организации единогласно проголосовали против

Гренландии отказали во вступлении в КОНКАКАФ.

Члены организации единогласно отклонили заявку Футбольной ассоциации Гренландии на вступление в КОНКАКАФ.

Гренландия подала заявку на членство в конфедерации в мае прошлого года. Гренландские команды никогда не играли в официальных международных соревнованиях, они участвуют в товарищеских матчах не под эгидой ФИФА.

Гранландия является автономной областью Дании. Как отмечает Reuters, на острове находится лишь 18 футбольных полей.