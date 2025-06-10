Гренландию не приняли в КОНКАКАФ. Члены организации единогласно проголосовали против
Гренландии отказали во вступлении в КОНКАКАФ.
Члены организации единогласно отклонили заявку Футбольной ассоциации Гренландии на вступление в КОНКАКАФ.
Гренландия подала заявку на членство в конфедерации в мае прошлого года. Гренландские команды никогда не играли в официальных международных соревнованиях, они участвуют в товарищеских матчах не под эгидой ФИФА.
Гранландия является автономной областью Дании. Как отмечает Reuters, на острове находится лишь 18 футбольных полей.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КОНКАКАФ
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