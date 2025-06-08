«Боруссия» покупает Джоба Беллингема за рекордные для «Сандерленда» 33+5 млн евро
Джоб Беллингем перейдет в «Боруссию» из «Сандерленда».
Дортмундский клуб подпишет 19-летнего полузащитника за 33 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 5 млн евро. Кроме того, англичане получат 15% от суммы перепродажи игрока.
Это самая дорогая продажа в истории «черных котов».
В минувшем сезоне Чемпионшипа Беллингем провел 43 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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