«Боруссия» покупает Джоба Беллингема за рекордные для «Сандерленда» 33+5 млн евро

Джоб Беллингем перейдет в «Боруссию» из «Сандерленда».

Дортмундский клуб подпишет 19-летнего полузащитника за 33 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 5 млн евро. Кроме того, англичане получат 15% от суммы перепродажи игрока.

Это самая дорогая продажа в истории «черных котов».

В минувшем сезоне Чемпионшипа Беллингем провел 43 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .