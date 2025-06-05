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Де ла Фуэнте о том, что за руку Кукурельи на Евро нужно было назначить пенальти: «Какая замечательная работа – три месяца смотреть телевизор и исправлять ошибки судей»

Луис де ла Фуэнте высказался об эпизоде с рукой Марка Кукурельи на Евро-2024.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.

– Что вы думаете о том, что УЕФА теперь заявляет, что за игру Кукурельи рукой следовало назначить пенальти, после того как этот момент столько месяцев показывали по телевизору?

– Какая замечательная работа – три месяца смотреть телевизор и исправлять ошибки судей, а? Судьи оценивают то, что видят на поле; совсем другое дело – месяцами смотреть это по телевизору и принимать решение.

Я надеюсь, что завтра мы получим удовольствие от игры, – сказал главный тренер сборной Испании перед матчем против команды Франции в полуфинале Лиги наций.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛуис де ла Фуэнте
logoСборная Испании по футболу
logoЕвро-2024
logoСборная Германии по футболу
logoМарк Кукурелья
logoсудьи
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