«Ювентус» может оставить Тудора на следующий сезон. Тренера поменяют, только если появится более сильный кандидат

Игор Тудор может продолжить работу в «Юве» в следующем сезоне.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, в туринском клубе продолжаются размышления относительно кандидатуры главного тренера. Однако смена действующего тренера вовсе не гарантирована.

В данный момент «Ювентус » всерьез рассматривает возможность оставить Игора Тудора на следующий сезон. Хорват точно будет руководить командой на клубном чемпионате мира в США.

По словам источника, Тудор пользуется большим уважением у игроков, и решение о смене будет принято только в случае, если появится действительно сильный кандидат, способный убедить руководство.