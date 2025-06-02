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«Ювентус» может оставить Тудора на следующий сезон. Тренера поменяют, только если появится более сильный кандидат

Игор Тудор может продолжить работу в «Юве» в следующем сезоне.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, в туринском клубе продолжаются размышления относительно кандидатуры главного тренера. Однако смена действующего тренера вовсе не гарантирована.

В данный момент «Ювентус» всерьез рассматривает возможность оставить Игора Тудора на следующий сезон. Хорват точно будет руководить командой на клубном чемпионате мира в США.

По словам источника, Тудор пользуется большим уважением у игроков, и решение о смене будет принято только в случае, если появится действительно сильный кандидат, способный убедить руководство.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoИгор Тудор
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