«Ювентус» назначил Комолли гендиректором, Кьеллини – директором по футбольной стратегии

«Ювентус» объявил о назначении Дамьена Комолли генеральным директором.

52-летний француз вступит в должность 4 июня.

«Дамьен Комолли – лидер с богатым международным опытом, обладающий солидной технической, управленческой и стратегической базой, сформированной за более чем тридцать лет работы на высшем уровне европейского футбола.

Он занимал ключевые посты в таких престижных клубах, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Фенербахче» и, в последнее время, «Тулуза», с которой он добился выхода в Лигу 1 и победы в Кубке Франции. Дамьен Комолли будет курировать мужское футбольное направление, а также отделы маркетинга и коммерции.

Джорджо Кьеллини , легенда клуба, будет помогать ему в роли директора по футбольной стратегии и сыграет ключевую роль, воплощая ценности и дух «Ювентуса », – говорится в заявлении клуба.

«Я невероятно рад и считаю за честь присоединиться к клубу, который выделяется своей историей, идентичностью и амбициозным видением. С первого дня я буду отдавать весь свой опыт «Ювентусу» с главной целью – добиваться побед, как это всегда было в духе клуба и как того по праву ждут наши болельщики», – сказал Комолли.