Онопко после финала Кубка России: «У нас лучшие судьи в мире, мастера своего дела. Все справедливо»
«Ростов» в суперфинале FONBET Кубка России уступил ЦСКА (0:0, пенальти – 3:4).
В конце первого тайма Онопко получил предупреждение от главного судьи матча Кирилла Левникова.
– За что вам дали желтую карточку?
– Я поздоровался.
– С кем?
– С судьей.
– Просто поприветствовали?
– Он сказал: «Я дам желтую тебе и Николичу». Потому что мы чего‑то там с Николичем здоровались, общались. Я ушел и сел на скамейку. А в итоге дали только мне желтую карточку.
Они мастера своего дела, у нас лучшие судьи в мире. Они знают свое дело хорошо. Все справедливо, – сказал помощник главного тренера «Ростова».
Гол ЦСКА «Ростову» после ошибки Ятимова отменен по итогам 6-минутного изучения эпизода. Мойзес был вне игры и блокировал Комличенко при навесе в штрафную
Мелехин наступил на бедро Облякову. Левников не показал карточку защитнику «Ростова» в Суперфинале Кубка с ЦСКА