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Онопко после финала Кубка России: «У нас лучшие судьи в мире, мастера своего дела. Все справедливо»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко с иронией отозвался о судьях финала Кубка России.

«Ростов» в суперфинале FONBET Кубка России уступил ЦСКА (0:0, пенальти – 3:4).

В конце первого тайма Онопко получил предупреждение от главного судьи матча Кирилла Левникова.

– За что вам дали желтую карточку?

– Я поздоровался.

– С кем?

– С судьей.

– Просто поприветствовали?

– Он сказал: «Я дам желтую тебе и Николичу». Потому что мы чего‑то там с Николичем здоровались, общались. Я ушел и сел на скамейку. А в итоге дали только мне желтую карточку.

Они мастера своего дела, у нас лучшие судьи в мире. Они знают свое дело хорошо. Все справедливо, – сказал помощник главного тренера «Ростова».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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