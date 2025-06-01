Онопко после финала Кубка России: «У нас лучшие судьи в мире, мастера своего дела. Все справедливо»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко с иронией отозвался о судьях финала Кубка России.

«Ростов» в суперфинале FONBET Кубка России уступил ЦСКА (0:0, пенальти – 3:4).

В конце первого тайма Онопко получил предупреждение от главного судьи матча Кирилла Левникова .

– За что вам дали желтую карточку?

– Я поздоровался.

– С кем?

– С судьей.

– Просто поприветствовали?

– Он сказал: «Я дам желтую тебе и Николичу». Потому что мы чего‑то там с Николичем здоровались, общались. Я ушел и сел на скамейку. А в итоге дали только мне желтую карточку.

Они мастера своего дела, у нас лучшие судьи в мире. Они знают свое дело хорошо. Все справедливо, – сказал помощник главного тренера «Ростова».

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