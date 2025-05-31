Энрике о финале ЛЧ: «Нужно справиться с эмоциями, это ключ к успеху. Самое главное – заслужить победу, для этого мы должны играть как обычно. «ПСЖ» хочет доминировать весь матч»

Луис Энрике дал последнее интервью перед финалом Лиги чемпионов.

«ПСЖ» встретится с «Интером» в решающем матче турнира. Игра состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Легче сказать, чем сделать. Но мы приехали сюда с радостью от игры в футбол, желанием доминировать на протяжении всего матча и отблагодарить наших болельщиков за поддержку. Это финал, у нас есть правильный менталитет и амбиции победить. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы добиться этого.

Это будет сложно, вокруг обеих команд царит большое волнение. Нам нужно знать, как приспособиться к этим эмоциям, справиться с ними, как мы обычно это делаем, я думаю, это ключ к успеху. Самое главное – заслужить победу в финале, для этого мы должны играть так, как обычно», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.