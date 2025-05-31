Жерар Пике: «Невозможно, чтобы болельщик из Франции, Бразилии, Аргентины или Италии чувствовал по отношению к «Барсе» то же самое, что каталонец»
Пике считает, что иностранцы не могут так же относиться к «Барсе», как каталонцы.
– Может ли человек, живущий за пределами Каталонии, испытывать те же чувства к «Барселоне», что и местный житель?
– Невозможно, чтобы [болельщик]-француз, приехавший из Лиона, или бразилец, аргентинец или итальянец чувствовал то же самое, что каталонец, который с трех лет, насколько позволяют воспоминания, ходил на «Камп Ноу» и всю жизнь был связан с «Барсой». Это невозможно.
Мы не можем притворяться, потому что это так не работает, – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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