Жерар Пике: «Невозможно, чтобы болельщик из Франции, Бразилии, Аргентины или Италии чувствовал по отношению к «Барсе» то же самое, что каталонец»

Пике считает, что иностранцы не могут так же относиться к «Барсе», как каталонцы.

– Может ли человек, живущий за пределами Каталонии, испытывать те же чувства к «Барселоне», что и местный житель?

– Невозможно, чтобы [болельщик]-француз, приехавший из Лиона, или бразилец, аргентинец или итальянец чувствовал то же самое, что каталонец, который с трех лет, насколько позволяют воспоминания, ходил на «Камп Ноу» и всю жизнь был связан с «Барсой». Это невозможно.

Мы не можем притворяться, потому что это так не работает, – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике .