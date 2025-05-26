«Баварии» интересен Гакпо. «Ливерпуль» может продать вингера, если получит «подходящее предложение»

Коди Гакпо может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб ищет варианты усиления позиции левого вингера и обратил внимание на игрока «Ливерпуля », сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Нидерландец входит в список интересующих «Баварию» футболистов вместе с Рафаэлом Леау из «Милана » и Каору Митомой из «Брайтона ».

Гакпо нравится спортивному директору мюнхенцев Максу Эберлю. Считается, что «Ливерпуль» будет готов отпустить игрока, если получит подходящее предложение.

В минувшем сезоне АПЛ Коди провел 35 матчей, отличившись 10 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .