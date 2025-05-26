Серлот набрал 13 очков против «Жироны». Нападающий «Атлетико» забил 3 гола, выйдя на замену

«Атлетико» на выезде обыграл «Жирону» в 38-м туре чемпионата Испании (4:0).

Александр Серлот вышел на замену на 62-й минуте и забил на 68-й, 90-й и 93-й минутах. Всего за матч у нападающего «Атлетико » 13 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+1 за игру, +12 за голы). Его выбрали 6,55% игроков.

У Серлота 20 голов в 37 играх чемпионата, он – лучший бомбардир команды.

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