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Семак перед последним туром: «Не все в руках «Краснодара». «Зениту» нужно сделать все для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники»

Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство перед последним туром.

«Зенит» встретится с «Ахматом» в 30-м туре Мир РПЛ. В параллельном матче «Краснодар» примет «Динамо». 

– Минус очко от «Краснодара» и все у них в руках. Примерно так, как год назад, только в отношении «Динамо». Насколько для вас такая ситуация тяжела?

– Во‑первых, не все в руках «Краснодара». Для того, чтобы все было в руках «Краснодара», нам нужно выиграть, дальше уже посмотрим. Нам нужно выполнять свою работу и задачу, которая перед нами стоит. То есть, сделать все для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники.

– Насколько трудно играть эти золотые матчи? Тем более, когда все решается не на поле «Газпром Арены».

– Непросто всегда играть золотые матчи, последние матчи без права на ошибку. Определенное давление присутствует безусловно. Еще раз повторюсь, мы должны делать свою работу настолько, насколько мы можем на сегодняшний день. Надеяться, трудиться и верить, – сказал главный тренер «Зенита». 

Сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка, и отстают от «быков» на 1 балл. 

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41583 голоса
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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