Митома готов перейти в «Баварию». Мюнхенцы уже встречались с агентами вингера «Брайтона»

Каору Митома готов присоединиться к «Баварии».

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что вингер «Брайтона » дал понять: он был бы не прочь перейти в немецкий клуб этим летом.

Мюнхенцы уже общались и встречались с агентами японца, но официального предложения пока не делали.

Митома рассматривается как замена Кингсли Коману или Лерою Сане. В этом сезоне он забил 10 голов в 35 матчах в АПЛ – больше в «Брайтоне» нет ни у кого.