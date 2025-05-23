Митома готов перейти в «Баварию». Мюнхенцы уже встречались с агентами вингера «Брайтона»
Каору Митома готов присоединиться к «Баварии».
Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что вингер «Брайтона» дал понять: он был бы не прочь перейти в немецкий клуб этим летом.
Мюнхенцы уже общались и встречались с агентами японца, но официального предложения пока не делали.
Митома рассматривается как замена Кингсли Коману или Лерою Сане. В этом сезоне он забил 10 голов в 35 матчах в АПЛ – больше в «Брайтоне» нет ни у кого.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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