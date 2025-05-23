Роналдо продает «Вальядолид» за 50 млн евро североамериканской инвестгруппе

Роналдо продает «Вальядолид».

Клуб объявил о том, что председатель совета директоров и основной акционер подписал соглашение о передаче контрольного пакета акций североамериканской инвестиционной группе. Финансовую поддержку сделки обеспечивает европейский фонд.

Договор будет рассмотрен Высшим спортивным советом Испании.

Marca сообщает, что Роналдо получит 50 млн евро, а инвестфонд под названием Ignite возглавляет Габриэль Соларес, экс-глава «Керетаро ».

Бразилец владеет «Вальядолидом » с 2018 года. В этом году клуб в третий раз за это время вылетел из Ла Лиги.