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Роналдо продает «Вальядолид» за 50 млн евро североамериканской инвестгруппе

Роналдо продает «Вальядолид».

Клуб объявил о том, что председатель совета директоров и основной акционер подписал соглашение о передаче контрольного пакета акций североамериканской инвестиционной группе. Финансовую поддержку сделки обеспечивает европейский фонд.

Договор будет рассмотрен Высшим спортивным советом Испании.

Marca сообщает, что Роналдо получит 50 млн евро, а инвестфонд под названием Ignite возглавляет Габриэль Соларес, экс-глава «Керетаро».

Бразилец владеет «Вальядолидом» с 2018 года. В этом году клуб в третий раз за это время вылетел из Ла Лиги.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Вальядолида»
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