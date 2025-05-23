Роналдо продает «Вальядолид» за 50 млн евро североамериканской инвестгруппе
Роналдо продает «Вальядолид».
Клуб объявил о том, что председатель совета директоров и основной акционер подписал соглашение о передаче контрольного пакета акций североамериканской инвестиционной группе. Финансовую поддержку сделки обеспечивает европейский фонд.
Договор будет рассмотрен Высшим спортивным советом Испании.
Marca сообщает, что Роналдо получит 50 млн евро, а инвестфонд под названием Ignite возглавляет Габриэль Соларес, экс-глава «Керетаро».
Бразилец владеет «Вальядолидом» с 2018 года. В этом году клуб в третий раз за это время вылетел из Ла Лиги.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Вальядолида»
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