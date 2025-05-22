«Атлетико» и Барриос продлили контракт до 2030 года
Пабло Барриос продлил контракт с «Атлетико».
Мадридский клуб объявил о подписании нового соглашения с 21-летним полузащитником – оно рассчитано до 2030 года.
Барриос дебютировал за основную команду «Атлетико» в октябре 2022 года и с тех пор провел в ее составе 101 матч, отличившись 4 голами и 7 ассистами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
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