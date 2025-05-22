«Атлетико» и Барриос продлили контракт до 2030 года

Пабло Барриос продлил контракт с «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о подписании нового соглашения с 21-летним полузащитником – оно рассчитано до 2030 года.

Барриос дебютировал за основную команду «Атлетико » в октябре 2022 года и с тех пор провел в ее составе 101 матч, отличившись 4 голами и 7 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .