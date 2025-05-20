Экс-игрок «Барсы» Карраско о том, что Шченсны курил на параде: «Такие люди больны. Мы должны помочь им избавиться от этой привычки, которая истощает их жизнь и подает ужасный пример детям»

Франсиско Карраско раскритиковал Войчеха Шченсного за курение.

Напомним, вратарь «Барселоны» закурил на чемпионском параде клуба. Он праздновал победу в Ла Лиге в шляпе с надписью «курильщик».

«На мой взгляд, это плохой имидж. Когда я вижу кого-то подобного, я вижу больного человека.

Простите меня за резкость, но они просто больные люди. Они больные люди, и мы должны помочь им избавиться от этой привычки, которая истощает их жизнь и подает ужасный пример детям, которые хотят, чтобы их жизнь была счастливой, которые хотят стать футболистами.

Я бы наказал его. Я бы не пустил его в автобус или выгнал бы его оттуда. Дома он может делать все, что захочет», – сказал бывший футболист «Барселоны» в эфире El Chiringuito.

Экс-игрок «Барсы» Карраско раскритиковал Шченсного за курение: «Это способ медленно убить себя. Кройфф потерял 30 лет жизни из-за этого»