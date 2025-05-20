  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-игрок «Барсы» Карраско о том, что Шченсны курил на параде: «Такие люди больны. Мы должны помочь им избавиться от этой привычки, которая истощает их жизнь и подает ужасный пример детям»
127

Экс-игрок «Барсы» Карраско о том, что Шченсны курил на параде: «Такие люди больны. Мы должны помочь им избавиться от этой привычки, которая истощает их жизнь и подает ужасный пример детям»

Франсиско Карраско раскритиковал Войчеха Шченсного за курение.

Напомним, вратарь «Барселоны» закурил на чемпионском параде клуба. Он праздновал победу в Ла Лиге в шляпе с надписью «курильщик».

«На мой взгляд, это плохой имидж. Когда я вижу кого-то подобного, я вижу больного человека.

Простите меня за резкость, но они просто больные люди. Они больные люди, и мы должны помочь им избавиться от этой привычки, которая истощает их жизнь и подает ужасный пример детям, которые хотят, чтобы их жизнь была счастливой, которые хотят стать футболистами.

Я бы наказал его. Я бы не пустил его в автобус или выгнал бы его оттуда. Дома он может делать все, что захочет», – сказал бывший футболист «Барселоны» в эфире El Chiringuito.

Экс-игрок «Барсы» Карраско раскритиковал Шченсного за курение: «Это способ медленно убить себя. Кройфф потерял 30 лет жизни из-за этого»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура28484 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Франсиско Карраско
logoВойчех Шченсны
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Степашин о 100-летии «Зенита»: «Я как-то документов не нашел, хоть и ленинградец. Общество «Динамо» образовалось в 1923-м – об этом есть документы»
3633 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Борнмута», «Кристал Пэлас» сыграет с «Вулвс»
26834 минуты назад
Глава FFF об игроках, не поддержавших акцию по борьбе с гомофобией: «Они неправы. 99% поучаствовали, но мы помним только тех, кто испортил акцию»
1842 минуты назад
Последняя возможность проголосовать за любимого спортивного блогера Рунета! Поддержите своего фаворита
47 минут назад
Кунде посетил презентацию фильма Спайка Ли на Каннском кинофестивале. Защитник «Барсы» пришел в черном костюме и туфлях таби
948 минут назадФото
Роналду, Бруну, Бернарду, Феликс, Витинья, Леау, Жота – в составе сборной Португалии на плей-офф Лиги наций
950 минут назад
«Лестеру» предъявлены новые обвинения в нарушении финансовых правил – за сезон-2023/24. С клуба могут снять очки в Чемпионшипе
48сегодня, 11:43
«Реал» – очень слабая команда по игре в обороне. Любой соперник забивал им по 2-3 гола». Парехо о мадридцах
19сегодня, 11:41
«Интер» «в шаге» от договоренности о трансфере Луиса Энрике. Клуб предлагает «Марселю» 22 млн евро и бонусы за вингера
20сегодня, 11:30
Жена Тикнизяна: «Не раз видела слезы мужа из-за ситуации в «Локомотиве». Один из факторов, почему он не перешел в «Зенит» – Галактионов. Наир говорил, что не хочет уходить от тренера»
81сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Нант» уволил Комбуаре. Клуб занял 13-е место в Лиге 1
24 минуты назад
Харри Магуайр: «МЮ» станет лучше в следующим сезоне – этот недостаточно хорош для клуба и наших стандартов. Мы сосредоточились на ЛЕ с точки зрения состава – так не должно быть»
217 минут назад
«Аталанта» предложила Гасперини контракт до 2027 года. Тренер говорил, что не продлит соглашение, рассчитанное до 2026-го
121 минуту назад
Галактионов «потерял контроль» над раздевалкой «Локомотива». Некоторые игроки считают манеру общения тренера высокомерной (Legalbet)
2234 минуты назад
КДК РФС рассмотрит слова Гогниева о судействе. Тренер «Алании» раскритиковал работу арбитров в матчах Первой лиги
1сегодня, 11:38Видео
«Краснодар» сыграет с «Динамо». Приходите поддержать быков в решающем матче сезона!
5сегодня, 11:00Реклама
Экс-хавбек «Краснодара» Кабелла перешел в «Олимпиакос». Он выступал за «Лилль» с 2022 года
4сегодня, 10:57Фото
Радимов считает «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ: «У них на одно очко больше. Они научились справляться с давлением, выдерживать его»
13сегодня, 10:45
«Логичнее будет, если чемпионат выиграет «Зенит». Если «Краснодар» станет чемпионом, будет менее логично». Корнеев про РПЛ
28сегодня, 10:40
Салах, Исак, Мбемо, ван Дейк, Гравенберх, Тилеманс и Зельс – в сборной сезона АПЛ по мнению Невилла
6сегодня, 10:30