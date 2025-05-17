Руни о том, что Холанд уступил пенальти Мармушу в финале Кубка: «Именно это отличает Месси и Роналду от Эрлинга и Мбаппе. Они эгоистичны и хотят забивать в каждой игре»
Уэйн Руни рассказал, что отличает Месси и Роналду от Эрлинга Холанда.
«Манчестер Сити» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:1 в финале Кубка Англии. На 36-й минуте «горожане» получили право на пенальти – Эрлинг Холанд уступил его Омару Мармшу. Египтянин не реализовал 11-метровый.
«Эрлинг Холанд – форвард мирового класса, но Лионель Месси и Криштиану Роналду ни за что не отдали бы этот мяч. Именно это отличает этих двух игроков от Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе и других футболистов. Они эгоистичны и хотят забивать в каждой игре.
Когда он [Холанд] упускает моменты, я думаю, заметно, что это его задевает, и это действительно влияет на него. Возможно, мысль об исполнении пенальти на «Уэмбли», была для него слишком тяжелой. Он человек», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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