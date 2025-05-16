Министр просвещения РФ Кравцов: «Не нужно увольнять Станковича, в целом игра хорошая. «Спартак» – чемпион»

Министр просвещения призвал не увольнять Деяна Станковича из «Спартака».

Вчера красно-белые проиграли «Ростову » в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2) и вылетели из турнира.

«Не нужно увольнять Станковича , нет. Поддерживаю его. В целом игра «Спартака » была хорошая. «Спартак» – чемпион», – сказал Сергей Кравцов.