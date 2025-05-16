Министр просвещения РФ Кравцов: «Не нужно увольнять Станковича, в целом игра хорошая. «Спартак» – чемпион»
Министр просвещения призвал не увольнять Деяна Станковича из «Спартака».
Вчера красно-белые проиграли «Ростову» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2) и вылетели из турнира.
«Не нужно увольнять Станковича, нет. Поддерживаю его. В целом игра «Спартака» была хорошая. «Спартак» – чемпион», – сказал Сергей Кравцов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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