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Министр просвещения РФ Кравцов: «Не нужно увольнять Станковича, в целом игра хорошая. «Спартак» – чемпион»

Министр просвещения призвал не увольнять Деяна Станковича из «Спартака».

Вчера красно-белые проиграли «Ростову» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2) и вылетели из турнира. 

«Не нужно увольнять Станковича, нет. Поддерживаю его. В целом игра «Спартака» была хорошая. «Спартак» – чемпион», – сказал Сергей Кравцов.

Увольнять Станковича или нет?16819 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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