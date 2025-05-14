«Реал» хочет купить Рейндерса у «Милана» (Marca)

«Реал» хочет подписать полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса.

По информации Marca, мадридский клуб готов включиться в борьбу за 26-летнего хавбека сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось , что на начальной стадии переговоров с «Миланом» находится «Манчестер Сити ».

Отмечается, что цена на игрока может снизиться, если «Милан » не попадет в еврокубки по итогам чемпионата Италии. Действующий контракт Рейндерса рассчитан до 2030 года.

В текущем сезоне он провел за итальянцев 51 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

«Сити» хочет подписать Рейндерса летом. «Милан» потребует за хавбека гораздо больше 55 млн фунтов, за которые продали Тонали (The Telegraph)