«Реал» хочет купить Рейндерса у «Милана» (Marca)
«Реал» хочет подписать полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса.
По информации Marca, мадридский клуб готов включиться в борьбу за 26-летнего хавбека сборной Нидерландов.
Ранее сообщалось, что на начальной стадии переговоров с «Миланом» находится «Манчестер Сити».
Отмечается, что цена на игрока может снизиться, если «Милан» не попадет в еврокубки по итогам чемпионата Италии. Действующий контракт Рейндерса рассчитан до 2030 года.
В текущем сезоне он провел за итальянцев 51 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.
«Сити» хочет подписать Рейндерса летом. «Милан» потребует за хавбека гораздо больше 55 млн фунтов, за которые продали Тонали (The Telegraph)
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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