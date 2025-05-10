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Флик о Ла Лиге: «Если вы дойдете до конца и станете первыми, это будет самый честный титул. Здесь нужно сыграть 38 матчей»

Ханс-Дитер Флик рассказал, завоевание какого титула считает самым честным.

«Это самый честный титул, вам нужно сыграть 38 матчей. Если вы дойдете до конца и станете первыми, это будет самый честный титул», – сказал главный тренер «Барселоны». 

Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 79 очков после 34 туров, и опережает «Реал» на 4 балла. Завтра эти команды проведут очный матч.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoБарселона
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