Флик о Ла Лиге: «Если вы дойдете до конца и станете первыми, это будет самый честный титул. Здесь нужно сыграть 38 матчей»
Ханс-Дитер Флик рассказал, завоевание какого титула считает самым честным.
«Это самый честный титул, вам нужно сыграть 38 матчей. Если вы дойдете до конца и станете первыми, это будет самый честный титул», – сказал главный тренер «Барселоны».
Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 79 очков после 34 туров, и опережает «Реал» на 4 балла. Завтра эти команды проведут очный матч.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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