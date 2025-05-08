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Отец братьев Индзаги: «Моя жена сотворила чудо. Это благодаря ей Симоне и Филиппо стали теми, кто они есть. Я по-настоящему счастливый папа, горжусь своими мальчиками»

Отец братьев Индзаги поблагодарил жену за то, что подарила ему таких сыновей.

«Интер» под руководством Симоне Индзаги вышел в финал Лиги чемпионов, победив «Барселону» по сумме двух матчей (7:6). «Пиза» с Филиппо Индзаги вернулась в Серию А спустя 34 года.

– Марина, моя жена, сотворила чудо. Это благодаря ей Симоне и Филиппо стали теми, кто они есть.

Друзья спрашивают меня, как я могу спать, имея таких детей, и я не знаю. Они со своих 16 лет развлекают меня, а сейчас мне 77. Я по-настоящему счастливый отец.

– Вы общались с Симоне после матча с «Барсой»?

– Да, это был видеозвонок из раздевалки через семь минут после игры. Симоне с расстегнутой рубашкой, весь мокрый, утративший возможность говорить. А потом он звонил из машины по дороге домой. В 9 утра у него было 411 непрочитанных сообщений в телефоне.

– А ведь и Филиппо тоже молодец.

– Он тренирует «Пизу». Это не «Интер», без обид... Но он принял команду на 13-м месте и вывел ее за сезон в Серию А.

Какая огромная гордость у меня за моих милых мальчиков, никогда никаких споров, никаких проблем, ни одного неуместного слова. Такими они были как футболисты, такими они остались как тренеры. Они не бросают в вас, журналистов, бутылки, как это делают некоторые, – сказал Джанкарло Индзаги в интервью La Repubblica.

«Пиза» – впервые за 34 года в Серии А! Там владелец из Москвы, а тренер – Филиппо Индзаги

Мы слишком мало восхищаемся Симоне Индзаги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
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