Рафинья после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Мы вернемся сильнее. Сезон еще не закончился»

Рафинья считает, что «Барселона» станет сильнее после вылета из Лиги чемпионов.

Каталонцы проиграли «Интеру» (3:4) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 3:3).

«Мы вернемся сильнее... Спасибо всем за поддержку. Кулес (фанаты «Барсы» – Спортс”), мы все еще вместе… Сезон еще не закончился.

С каждым днем я ношу эти цвета все с большей гордостью, горжусь этой командой. Слава «Барсе», – написал вингер «Барселоны».

За 4 тура до финиша Ла Лиги «блауграна» лидирует в таблице, опережая идущего вторым «Реал» на 4 очка.