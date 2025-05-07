Рафинья после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Мы вернемся сильнее. Сезон еще не закончился»
Рафинья считает, что «Барселона» станет сильнее после вылета из Лиги чемпионов.
Каталонцы проиграли «Интеру» (3:4) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 3:3).
«Мы вернемся сильнее... Спасибо всем за поддержку. Кулес (фанаты «Барсы» – Спортс”), мы все еще вместе… Сезон еще не закончился.
С каждым днем я ношу эти цвета все с большей гордостью, горжусь этой командой. Слава «Барсе», – написал вингер «Барселоны».
За 4 тура до финиша Ла Лиги «блауграна» лидирует в таблице, опережая идущего вторым «Реал» на 4 очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Рафиньи
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