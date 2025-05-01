«Глаза русских загораются иным светом на теме Великой Отечественной войны. Во все времена великой миссией нашей страны было сберегать, а не переписывать историю». Директор РФС об акциях ко Дню Победы

В РФС рассказали о приуроченных ко Дню Победы акциях на футбольных играх.

«Традиционализм не означает привязанность к прошлому. Это означает жить и поступать по принципам, имеющим вечную ценность. Каковой и является память нашего народа о Великой Отечественной войне.

За эти два дня, проведенных на разных стадионах среди большого числа людей, еще раз убедился, что мы умеем ее хранить. И будем это делать, как бы кто ни пытался этому помешать. Зачастую даже изнутри.

И дело тут даже не в патриотических визуальных символах и постановках, которые мы использовали на футбольных матчах, дело в глазах и эмоциях русских людей, которые загораются иным светом, когда тема касается Великой Отечественной войны.

Во вторник и в среду я ловил этот взгляд на трибунах, на поле, на скамейке запасных. Будет неправдой сказать, что все поголовно этот смысл прочувствовали, но большинство – точно. Портреты дедов и прадедов в руках женщин и детей на трибунах за неделю до 9 мая, «День Победы» и «Катюша» на фан-секторах, глаза нескольких футболистов и арбитров на построении команд – все это не гайды, рекомендации или дисциплинарные нормы РФС, а глубокая личная память живых людей. Память семьи, память своих предков.

И футбол эту память хорошо умеет хранить. Будет хранить.

Во все времена великой миссией нашей страны было объединять и скреплять. Народы и целые цивилизации. Сохранять традиции. Сберегать, а не переписывать историю. Рассказывать ее детям и жителям других стран, гостям нашей Родины, которые должны понимать, на территории какой страны они находятся. Знать и уважать ее историю.

Лично я верю в то, что наше слово и действие сегодня влияет на настроение многих людей на поле, на трибунах, у телеэкранов, на укрепление их веры и чувств. А значит, все не зря.

Мемориальная программа РФС продолжается. Большое спасибо болельщикам и всей футбольной семье за поддержку!» – написал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Терешин.