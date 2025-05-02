Александр Мостовой: «Личка – футбольный человек, приятно было иметь с ним дело. Мы много общались, обменивались знаниями о футболе»

Александр Мостовой заявил об обмене знаниями о футболе с Марцелом Личкой.

Чешский специалист ранее был уволен с поста главного тренера «Динамо».

По ходу этого сезона Мостовой прошел стажировку в «Динамо».

«У меня с Личкой сложились прекрасные отношения. Благодарен ему, что он не отказался и предложил мне пройти стажировку в «Динамо ».

Мы много с ним общались, обменивались знаниями о футболе.

В отличии от других, Марцел – футбольный человек. С ним было приятно иметь дело», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой .