Флик о «Барсе»: «Многие считают, что у нас рискованный стиль игры. Но «Реал» тоже пропустил много голов. Однако мы забили гораздо больше. Мне нравится наш стиль»

Ханс-Дитер Флик высказался относительно стиля «Барселоны».

В этом сезоне каталонский клуб забил 89 голов и пропустил 32 мяча в 33 матчах Ла Лиги.

«Многие считают, что у нас рискованный стиль игры. Даже в Германии появляются такие заголовки – читал их.

Но если посмотреть на другие команды, например, на «Реал » (66 забитых голов, 31 пропущенный мяч в чемпионате – Спортс’‘), то я думаю, что они тоже пропустили много голов. Особой разницы нет.

Однако мы забили гораздо больше. Наш футбол может показаться рискованным, но мне нравится, как мы играем, нравится наш стиль.

Мы должны играть хорошо и организованно как команда», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .