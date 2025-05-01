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  • Семак про обращение к депутатам насчет Fan ID: «Признавать ошибки никто не хочет. Главная проблема – не видно, как работает система, большие вопросы насчет целесообразности. Но решать не нам»
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Семак про обращение к депутатам насчет Fan ID: «Признавать ошибки никто не хочет. Главная проблема – не видно, как работает система, большие вопросы насчет целесообразности. Но решать не нам»

Сергей Семак поставил под сомнение эффективность системы Fan ID.

– Нет ли у вас желания обратиться к депутатам Госдумы, чтобы они все-таки признали свою ошибку с принятием закона о Fan ID?

– Признавать ошибки никто не хочет. Я думаю, что главная проблема в том, что не видно, как работает система. Да, были случаи, которые просматривались, и в этих случаях и должен был Fan ID помогать, когда ответственность не общая, а персональная. Именно тех людей, которые должны вести себя нормально на трибунах. Но не всегда это работает. Значит, большие вопросы насчет целесообразности.

Но решать, к сожалению, не нам. Конечно, и болельщикам, и нам лично нужно объяснить, в каких случаях он работает. Это главный вопрос, который всех беспокоит, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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