У 17-летнего Ямаля 16 мячей и 21 голевой пас в 54 играх за «Барселону» и Испанию в этом сезоне
Ламин Ямаль забил 10-й гол в текущем году.
Вингер «Барселоны» сократил отставание своей команды в счете в игре с «Интером» в Лиге чемпионов, точно пробив на 24-й минуте.
В 2025 году у Ямаля 10 голов и 9 результативных передач в 30 матчах, за сезон в целом – 16 голов и 21 голевой пас в 54 играх.
Подробно со статистикой Ламина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
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