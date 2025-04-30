У 17-летнего Ямаля 16 мячей и 21 голевой пас в 54 играх за «Барселону» и Испанию в этом сезоне

Ламин Ямаль забил 10-й гол в текущем году.

Вингер «Барселоны» сократил отставание своей команды в счете в игре с «Интером » в Лиге чемпионов, точно пробив на 24-й минуте.

В 2025 году у Ямаля 10 голов и 9 результативных передач в 30 матчах, за сезон в целом – 16 голов и 21 голевой пас в 54 играх.

Подробно со статистикой Ламина можно ознакомиться здесь .