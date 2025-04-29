Медведев о пиве на стадионах: «Никакого пивного алкоголизма не будет, объем потребления ограничен объемом мочевого пузыря. Это альтернатива водке и другим крепким напиткам»

Александр Медведев поддержал идею возвращения пива на стадионы.

– Поддерживает ли «Зенит» возвращение пива на российские стадионы?

– «Зенит» свою позицию на эту тему неоднократно разъяснял. И вы можете в интернете, если вы умеете пользоваться, найти это.

Пиво – это часть футбольной культуры, это раз. Второе: никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет, поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Если кто анатомию в школе проходил, пускай вспомнит.

Третье: потребление пива – это альтернатива употребления водки и других крепких напитков.

И четвертое, не менее важное: деньги пивных компаний могут внести серьезный вклад в развитие профессионального, детского и прочих видов футбола. Это уже как решит Государственная Дума», – сказал председатель правления «Зенита ».