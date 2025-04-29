Флик может завершить карьеру тренера после ухода из «Барселоны»
«Барселона» может стать последним клубом Ханси Флика.
Как подчеркивает Mundo Deportivo, главный тренер «блауграны» не раз подчеркивал, что не собирается работать еще много лет.
Отмечается, что немец не исключает завершения карьеры после ухода из «Барселоны».
В ближайшее время Флик продлит контракт с клубом до 2027 года. Сейчас экс-тренеру «Баварии» и сборной Германии 60 лет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости