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Флик может завершить карьеру тренера после ухода из «Барселоны»

«Барселона» может стать последним клубом Ханси Флика.

Как подчеркивает Mundo Deportivo, главный тренер «блауграны» не раз подчеркивал, что не собирается работать еще много лет.

Отмечается, что немец не исключает завершения карьеры после ухода из «Барселоны».

В ближайшее время Флик продлит контракт с клубом до 2027 года. Сейчас экс-тренеру «Баварии» и сборной Германии 60 лет.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
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