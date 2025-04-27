Слот о титуле «Ливерпуля»: «В начале сезона мы были бы довольны попаданием в топ-4. Возможно, нам помог сложный период «Сити»
Арне Слот заявил, что в начале сезона «Ливерпуль» устроило бы место в топ-4.
Сегодня мерсисайдцы стали чемпионами Англии за 4 тура до конца сезона АПЛ.
«Почти весь сезон мы были на вершине лиги. У нас была команда, которая могла выиграть титул. Мы знаем, насколько сложна Премьер-лига, но мы всегда верили, что сможем выиграть.
Работа Клоппа и Лейндерса, оставшиеся культура, отношение к работе, качество были выдающимися. Мы начали сезон очень хорошо, и, возможно, нам помогло то, что у «Сити» был сложный период, которого у них не было в последние пять лет.
В начале сезона мы были бы довольны попаданием в топ-4. Но я не думаю, что это справедливо по отношению к игрокам, поскольку они намного лучше, и они показали это в этом сезоне», – сказал тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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