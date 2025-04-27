Салах со 185 голами обошел Агуэро в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. Больше забили лишь Коул, Руни, Кейн и Ширер

Мохамед Салах занял чистое 5-е в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » поразил ворота «Тоттенхэма » на 63-й минуте матча 34-го тура.

Теперь у египтянина 185 голов в Премьер-лиге. Он опередил Серхио Агуэро (184) и уступает только Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208), Харри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).