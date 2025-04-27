Салах со 185 голами обошел Агуэро в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. Больше забили лишь Коул, Руни, Кейн и Ширер
Мохамед Салах занял чистое 5-е в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» поразил ворота «Тоттенхэма» на 63-й минуте матча 34-го тура.
Теперь у египтянина 185 голов в Премьер-лиге. Он опередил Серхио Агуэро (184) и уступает только Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208), Харри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
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