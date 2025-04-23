Флик об 1:0 с «Мальоркой»: «Барса» допустила меньше ошибок, чем в прошлых матчах, я доволен. Педри невероятен с мячом и без него, трудно сказать, каков его предел»
Ханси Флик высказался о победе над «Мальоркой» (1:0).
«Мы провели очень хороший матч: у нас было много шансов забить. В итоге выиграли 1:0 и не пропустили, так что я доволен.
Их вратарь сыграл очень хорошо, но в целом наша игра была на высоком уровне. Мы допустили меньше ошибок, чем в предыдущих матчах.
Ансу (Фати), Эктор (Форт)… Все проделали отличную работу. Было приятно видеть, что каждый чувствует себя частью этой команды.
Педри? Трудно сказать, каков его предел. Он невероятен не только с мячом, но и без него. Все видят, как он нам помогает.
Моя задача – распределять игровое время, опираясь на календарь и всегда думая о следующем матче, ведь он – самый важный», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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