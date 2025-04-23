Флик об 1:0 с «Мальоркой»: «Барса» допустила меньше ошибок, чем в прошлых матчах, я доволен. Педри невероятен с мячом и без него, трудно сказать, каков его предел»

Ханси Флик высказался о победе над «Мальоркой» (1:0).

«Мы провели очень хороший матч: у нас было много шансов забить. В итоге выиграли 1:0 и не пропустили, так что я доволен.

Их вратарь сыграл очень хорошо, но в целом наша игра была на высоком уровне. Мы допустили меньше ошибок, чем в предыдущих матчах.

Ансу (Фати), Эктор (Форт )… Все проделали отличную работу. Было приятно видеть, что каждый чувствует себя частью этой команды.

Педри? Трудно сказать, каков его предел. Он невероятен не только с мячом, но и без него. Все видят, как он нам помогает.

Моя задача – распределять игровое время, опираясь на календарь и всегда думая о следующем матче, ведь он – самый важный», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar.