«Реал» лишился шансов на требл после вылета из ЛЧ. Ни одного требла в истории клуба не было
«Реал» лишился шансов на требл в нынешнем сезоне.
Мадридцы выбыли из Лиги чемпионов, уступив «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала турнира. Первый матч «сливочные» проиграли со счетом 0:3.
Ранее команда тренера Карло Анчелотти вышла в финал Кубка Испании, где сыграет против «Барселоны». В Ла Лиге «Мадрид» идет вторым, уступая лидирующей «Барсе» 4 очка.
Стоит отметить, что «Реал» пока не завоевал ни одного требла в своей истории. Для этого необходимо победить в Лиге чемпионов, выиграть чемпионат и Кубок страны в рамках одного сезона.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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