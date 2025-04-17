«Реал» лишился шансов на требл после вылета из ЛЧ. Ни одного требла в истории клуба не было

«Реал» лишился шансов на требл в нынешнем сезоне.

Мадридцы выбыли из Лиги чемпионов, уступив «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала турнира. Первый матч «сливочные» проиграли со счетом 0:3.

Ранее команда тренера Карло Анчелотти вышла в финал Кубка Испании, где сыграет против «Барселоны». В Ла Лиге «Мадрид » идет вторым, уступая лидирующей «Барсе» 4 очка.

Стоит отметить, что «Реал» пока не завоевал ни одного требла в своей истории. Для этого необходимо победить в Лиге чемпионов, выиграть чемпионат и Кубок страны в рамках одного сезона.