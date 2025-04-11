Топ-менеджер Siemens разбился с семьей на вертолете в Нью-Йорке. Жена Эскобара – внучка и правнучка экс-президентов «Барсы», ее брат – кандидат на этот пост
Вертолет компании New York Helicopter, упал недалеко от Джерси-Сити. Свидетели сообщили, что слышали громкий механический звук, прежде чем вертолет упал в реку Гудзон. Аварийные бригады отреагировали быстро, но никто из пассажиров не выжил.
Как сообщает El Pais, во время вертолетной экскурсии на борту находился генеральный директор железнодорожной инфраструктуры Siemens Mobility Агустин Эскобар, его жена и трое детей. Вся семья, проживавшая в Барселоне, а также пилот вертолета погибли.
Жена Эскобара, Мерсе Кампруби Монталь, была сестрой Жоана Кампруби Монталя, который в октябре 2024 года выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Барселоны». Кроме того, ее дедушка Агусти Монталь Коста был президентом «Барсы» с 1969 по 1977 год, а прадедушка Агустин Монталь Галобарт возглавлял каталонский клуб с 1946 по 1952 год. Женщина, как и ее супруг, работала в Siemens.
Причины крушения расследуются Национальным советом по безопасности на транспорте США.
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