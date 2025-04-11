Райс признан игроком недели в ЛЧ. Хавбек «Арсенала» сделал дубль со штрафных в матче с «Реалом»

Хавбек «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в ЛЧ.

Об этом сообщил УЕФА.

26-летний полузащитник сделал дубль в первом матче 1/4 финала турнира с «Реалом » (3:0). Оба гола он забил после штрафных ударов.

Англичанин обошел Хвичу Кварацхелию из «ПСЖ», Алессандро Бастони из «Интера» и Роберта Левандовского из «Барселоны».

Вжух – и Райс вкрутил штрафной «Реалу». Бум – еще один! А до этого не забивал никогда в жизни