Райс признан игроком недели в ЛЧ. Хавбек «Арсенала» сделал дубль со штрафных в матче с «Реалом»
Хавбек «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в ЛЧ.
Об этом сообщил УЕФА.
26-летний полузащитник сделал дубль в первом матче 1/4 финала турнира с «Реалом» (3:0). Оба гола он забил после штрафных ударов.
Англичанин обошел Хвичу Кварацхелию из «ПСЖ», Алессандро Бастони из «Интера» и Роберта Левандовского из «Барселоны».
Вжух – и Райс вкрутил штрафной «Реалу». Бум – еще один! А до этого не забивал никогда в жизни
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт УЕФА
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