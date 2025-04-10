Куман о «Барсе» в ЛЧ: «Они не главные фавориты, «ПСЖ» и «Арсенал» играют на том же уровне. У «Боруссии» были шансы, счет 4:0 – преувеличение»

Рональд Куман не считает «Барселону» основным фаворитом Лиги чемпионов.

Каталонцы разгромили «Боруссию» Дортмунд (4:0) в первом матче 1/4 финала турнира.

«Они не главные фавориты. На таком уровне играют и другие команды, например, «ПСЖ » и «Арсенал ». «Барса» действительно одна из них, их игрой можно наслаждаться.

«Боруссия» занимает 8-е место в Германии, и, не будучи большой командой, она имела свои шансы. Возможно, счет 4:0 был преувеличением», – заявил экс-тренер «Барселоны».