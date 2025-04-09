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  • Структуры Галицкого вложили 7,8 млрд рублей в академию «Краснодара» в 2024-м. Чистая прибыль выросла на 1,7 млрд
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Структуры Галицкого вложили 7,8 млрд рублей в академию «Краснодара» в 2024-м. Чистая прибыль выросла на 1,7 млрд

Вышла финансовая отчетность академии «Краснодара» за 2024 год.

Добровольные пожертвования в академию составили 7,78 млрд рублей (-1,5 млрд в сравнении с прошлым годом) – ООО «Пластиктрейд» – 3,07 млрд, ООО «Инвестрой» – 2,1 млрд, ООО «Новые технологии» – 1,99 млрд, ООО «СН Капитал» – 480 млн, ООО «Арт Сайд» – 148 млн (во всех обществах участником выступает Сергей Галицкий). 

Доходы от размещения свободных средств, полученных в виде пожертвований (проценты по депозитным счетам) – 2,22 млрд (+2,15 млрд). 

Субсидии местного бюджета – 11,59 млн (+3,06 млн). 

Расходы по текущей деятельности – 1,78 млрд (+476,9 млн). Из них:  Оплата труда персонала: 906,36 млн (+88,01 млн ), средние траты на одного сотрудника – 161,7 тыс/в месяц (среднесписочная численность – 467 чел). 

Приобретение материалов, товаров, работ и услуг – 545,5 млн (+85,16 млн). 

Чистая прибыль – 1,78 млрд (+1,7 млрд). 

Приобретение ценных бумаг, предоставление займов другим лицам – 10,39 млрд (+2,35 млрд). 

Активы – 16,6 млрд (+8,2 млрд). 

С учетом денежных вкладов в головной клуб (3,648 млрд в ООО «ФК «Краснодар») прямые и косвенные (через собственные структуры) добровольные вклады Сергея Галицкого в краснодарский футбол составили 11,4 млрд рублей. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал автора Спортса’’ Игоря Сергеева
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