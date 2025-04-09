Структуры Галицкого вложили 7,8 млрд рублей в академию «Краснодара» в 2024-м. Чистая прибыль выросла на 1,7 млрд

Вышла финансовая отчетность академии «Краснодара» за 2024 год.

Добровольные пожертвования в академию составили 7,78 млрд рублей (-1,5 млрд в сравнении с прошлым годом) – ООО «Пластиктрейд» – 3,07 млрд, ООО «Инвестрой» – 2,1 млрд, ООО «Новые технологии» – 1,99 млрд, ООО «СН Капитал» – 480 млн, ООО «Арт Сайд» – 148 млн (во всех обществах участником выступает Сергей Галицкий ).

Доходы от размещения свободных средств, полученных в виде пожертвований (проценты по депозитным счетам) – 2,22 млрд (+2,15 млрд).

Субсидии местного бюджета – 11,59 млн (+3,06 млн).

Расходы по текущей деятельности – 1,78 млрд (+476,9 млн). Из них: Оплата труда персонала: 906,36 млн (+88,01 млн ), средние траты на одного сотрудника – 161,7 тыс/в месяц (среднесписочная численность – 467 чел).

Приобретение материалов, товаров, работ и услуг – 545,5 млн (+85,16 млн).

Чистая прибыль – 1,78 млрд (+1,7 млрд).

Приобретение ценных бумаг, предоставление займов другим лицам – 10,39 млрд (+2,35 млрд).

Активы – 16,6 млрд (+8,2 млрд).

С учетом денежных вкладов в головной клуб (3,648 млрд в ООО «ФК «Краснодар ») прямые и косвенные (через собственные структуры) добровольные вклады Сергея Галицкого в краснодарский футбол составили 11,4 млрд рублей.