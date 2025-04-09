Структуры Галицкого вложили 7,8 млрд рублей в академию «Краснодара» в 2024-м. Чистая прибыль выросла на 1,7 млрд
Добровольные пожертвования в академию составили 7,78 млрд рублей (-1,5 млрд в сравнении с прошлым годом) – ООО «Пластиктрейд» – 3,07 млрд, ООО «Инвестрой» – 2,1 млрд, ООО «Новые технологии» – 1,99 млрд, ООО «СН Капитал» – 480 млн, ООО «Арт Сайд» – 148 млн (во всех обществах участником выступает Сергей Галицкий).
Доходы от размещения свободных средств, полученных в виде пожертвований (проценты по депозитным счетам) – 2,22 млрд (+2,15 млрд).
Субсидии местного бюджета – 11,59 млн (+3,06 млн).
Расходы по текущей деятельности – 1,78 млрд (+476,9 млн). Из них: Оплата труда персонала: 906,36 млн (+88,01 млн ), средние траты на одного сотрудника – 161,7 тыс/в месяц (среднесписочная численность – 467 чел).
Приобретение материалов, товаров, работ и услуг – 545,5 млн (+85,16 млн).
Чистая прибыль – 1,78 млрд (+1,7 млрд).
Приобретение ценных бумаг, предоставление займов другим лицам – 10,39 млрд (+2,35 млрд).
Активы – 16,6 млрд (+8,2 млрд).
С учетом денежных вкладов в головной клуб (3,648 млрд в ООО «ФК «Краснодар») прямые и косвенные (через собственные структуры) добровольные вклады Сергея Галицкого в краснодарский футбол составили 11,4 млрд рублей.
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